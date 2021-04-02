Арутюнян о переговорах насчет перехода Трусовой от Тутберидзе: «Если бы мне позвонили тренеры или федерация, я готов был обсуждать»

Тренер по фигурному катанию рассказал, что двукратная чемпионка мира среди юниоров рассматривала вариант перейти из группы к нему.

Весной прошлого года Трусова перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко.

– Разговоры о том, что летом папа Саши Трусовой вам звонил, и до перехода в «Ангелы Плющенко»…

– Да, были разговоры, были.

– Почему не получилось?

– Нет, все прекрасно могло бы получиться.

Нужно понимать одно, что все российские спортсмены – это продукт каких-то людей, клубов. Мало того, в них вкладывает деньги федерация.

Только тренеры, которые на Западе, не очень это понимают. Девочка какая-нибудь пришла известная и говорит: «Я хочу у тебя тренироваться». Он говорит: «Давай» – и она туда приходит. А как «давай»? А все остальные люди, которые там вокруг бегали и все делали, они как же? Понимаете суть? Я не хочу озвучивать фамилии и так далее.

Я сразу сказал, что если мне позвонит клуб, где ты была, если мне скажут – я знаю всех представителей федерации, если они придут и скажут... Не надо меня просить, но хотя бы сказать: «Раф, вот мы хотели бы».

– То есть, условно, Этери Георгиевна и, предположим, Коган, должны были позвонить и сказать?

– Ну как, они не должны были, но если бы они позвонили, сказали бы, то тогда я готов это обсуждать. И сказал бы: «Сейчас не могу, времени нет». Или: «Давайте подумаем». Или: «Давайте планировать». А я даже не стал обсуждать, и не буду никогда, – сказал Арутюнян в интервью Василию Конову.