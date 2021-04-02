Арутюнян о переговорах насчет перехода Трусовой от Тутберидзе: «Если бы мне позвонили тренеры или федерация, я готов был обсуждать»

Теги сборная России Рафаэль Арутюнян женское катание Этери Тутберидзе переходы Александра Трусова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассматривала вариант перейти из группы Этери Тутберидзе к нему.

Весной прошлого года Трусова перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Разговоры о том, что летом папа Саши Трусовой вам звонил, и до перехода в «Ангелы Плющенко»…

– Да, были разговоры, были.

Почему не получилось?

– Нет, все прекрасно могло бы получиться.

Нужно понимать одно, что все российские спортсмены – это продукт каких-то людей, клубов. Мало того, в них вкладывает деньги федерация.

Только тренеры, которые на Западе, не очень это понимают. Девочка какая-нибудь пришла известная и говорит: «Я хочу у тебя тренироваться». Он говорит: «Давай» – и она туда приходит. А как «давай»? А все остальные люди, которые там вокруг бегали и все делали, они как же? Понимаете суть? Я не хочу озвучивать фамилии и так далее.

Я сразу сказал, что если мне позвонит клуб, где ты была, если мне скажут – я знаю всех представителей федерации, если они придут и скажут... Не надо меня просить, но хотя бы сказать: «Раф, вот мы хотели бы».

То есть, условно, Этери Георгиевна и, предположим, Коган, должны были позвонить и сказать?

– Ну как, они не должны были, но если бы они позвонили, сказали бы, то тогда я готов это обсуждать. И сказал бы: «Сейчас не могу, времени нет». Или: «Давайте подумаем». Или: «Давайте планировать». А я даже не стал обсуждать, и не буду никогда, – сказал Арутюнян в интервью Василию Конову.

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