Арутюнян о переговорах насчет перехода Трусовой от Тутберидзе: «Если бы мне позвонили тренеры или федерация, я готов был обсуждать»

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассматривала вариант перейти из группы Этери Тутберидзе к нему.
Весной прошлого года Трусова перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко.
– Разговоры о том, что летом папа Саши Трусовой вам звонил, и до перехода в «Ангелы Плющенко»…
– Да, были разговоры, были.
– Почему не получилось?
– Нет, все прекрасно могло бы получиться.
Нужно понимать одно, что все российские спортсмены – это продукт каких-то людей, клубов. Мало того, в них вкладывает деньги федерация.
Только тренеры, которые на Западе, не очень это понимают. Девочка какая-нибудь пришла известная и говорит: «Я хочу у тебя тренироваться». Он говорит: «Давай» – и она туда приходит. А как «давай»? А все остальные люди, которые там вокруг бегали и все делали, они как же? Понимаете суть? Я не хочу озвучивать фамилии и так далее.
Я сразу сказал, что если мне позвонит клуб, где ты была, если мне скажут – я знаю всех представителей федерации, если они придут и скажут... Не надо меня просить, но хотя бы сказать: «Раф, вот мы хотели бы».
– То есть, условно, Этери Георгиевна и, предположим, Коган, должны были позвонить и сказать?
– Ну как, они не должны были, но если бы они позвонили, сказали бы, то тогда я готов это обсуждать. И сказал бы: «Сейчас не могу, времени нет». Или: «Давайте подумаем». Или: «Давайте планировать». А я даже не стал обсуждать, и не буду никогда, – сказал Арутюнян в интервью Василию Конову.