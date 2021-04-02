Александра Трусова: «Тутберидзе поспокойнее ведет себя на соревнованиях, Плющенко – нет. Он всегда эмоциональный, старается передать энергию»

Российская фигуристка рассказала о различиях в работе с и .

– Что вы думаете о конкуренции школ Тутберидзе и Плющенко? Объясните, в чем самая главная разница?



– Ну, не знаю, чтобы прямо очень разные… Примерно все у всех одинаковое, только бывают упражнения какие-то новые, которых еще не знаешь… Примерно все равно все делают одно и то же.



– То есть, на том уровне, где Плющенко и Тутберидзе, особых изменений нет, когда ты меняешь тренера?



– Мне кажется, что в Москве все примерно одинаковые.



– А перейти в академию Плющенко была папина идея?



– Мы всегда принимаем совместные решения и всегда последнее слово за мной.

– Если говорить о Жене и Этери в эмоциональном плане, как ощущалась почва под ногами, когда вы были у Этери, и сейчас, когда вы у Жени? И как на эту почву влияют ваши результаты? Насколько тренер влияет на уверенность спортсмена?



– Я считаю, что как бы спортсмен должен сам настраиваться, уметь настраивать себя, не важно, какой тренер. Но очень, конечно, по-разному. Считаю, что Этери Георгиевна поспокойнее ведет себя на соревнованиях, Евгений Викторович – нет. Он старается всю свою энергию передать и очень всегда эмоциональный такой. Ну, в принципе, он и на тренировках такой, – сказала Трусова.

Первый тренерский сезон Плющенко и его академии: прогресс только у одной фигуристки, две уже ушли – и пока от него никакой рефлексии