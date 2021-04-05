⚡ Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира-2021, Книрим и Фрэйзер – 2-е

Сегодня на командном чемпионате мира по фигурному катанию-2021 пары вышли на лед с произвольными программами. Победу одержали российские фигуристы Анастасия Мишина и .

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Осака, Япония

Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 151,59

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 133,63

3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 130,83

4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 128,24

5. Клео Амон – Денис Стрекалин (Франция) – 104,81

6. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 101,83

Видеотрансляция командного чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Осаке