Баюл о Тарасовой: «Корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию»

Олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл выступила с критикой в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Ранее Баюл высказалась о шоу «Чемпионы на льду», заявив следующее: «Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был разнообразным, а участниками были самые разные фигуристы со всего мира».

После этого бывшая фигуристка обвинила дизайнера олимпийского красной пачки Алины Загитовой в плагиате.

Татьяна Тарасова, комментируя критические заявления Баюл, отметила, что Оксана «и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах».

«Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Колинз помогал. Я о Тарасовой.

У нее вся труппа распалась ее театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия.

А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию…» – написала Баюл.

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