Евгений Плющенко: «У Трусовой обязательно получатся пять четверных. И тогда кирдык всем»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер рассказал о характере своей подопечной .

«У нее большие амбиции, она ставит перед собой очень тяжелые и сложные задачи. Ни одна девочка на сегодняшний мир таких задач не ставит – пять четверных.

Я был таким же в юности. У меня зашкаливал мой максимализм – я должен сделать максимум, я должен убиться, разбиться, но я должен сделать именно сейчас. И меня Мишин сдерживал, мой великий тренер.

Здесь, конечно, где-то мы не совпадаем пока как спортсмен – тренер. Но я такой же был. Я на нее смотрю и говорю: «Так это ж я».

Просто упертость. Упертость, которая ее сбивает. Научится слышать и слушать – все будет лучше», – отметил Плющенко.

«Они обязательно получатся, эти пять четверных. Обязательно. Вот я скажу, когда они у нее получатся, тогда кирдык всем», – сказал Плющенко в репортаже «Матч ТВ».

А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?

Первый тренерский сезон Плющенко и его академии: прогресс только у одной фигуристки, две уже ушли – и пока от него никакой рефлексии