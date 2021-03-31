Директор «Самбо-70»: «Трусова вернется обязательно. Это произойдет на днях. Никакой шутки в этом нет»

Директор «Самбо-70» заявил, что его слова о возвращении фигуристки Александры Трусовой не являются шуткой.

До прошлого сезона Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», в мае прошлого года фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко.

Сегодня Лайшев заявил: «Трусова пообещала, что скоро придет обратно в школу. Правильно сделает, что вернется».

« вернется обязательно. Это произойдет на днях. Никакой шутки в этом нет.

Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все ее любим. Мы знаем, что при ее мудрых родителях, при ее рассудительности она будет в единой семье , – сказал Лайшев.

А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?

И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно