Дмитрий Губерниев: «Бросок Трусовой на ЧМ доказывает, что конкуренцию создают и другие специалисты. Школа Плющенко работает»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о тренерах в фигурном катании.

«Посмотрите, какая у нас тренерская школа. С Тамарой Николаевной Москвиной я сто лет знаком. Просто перед ней на колени хочу встать, потому что она для меня как Александра Николаевна Пахмутова. Эти маленькие женщины земли русской – совершенно феноменальные, которые составляют красу и гордость. Есть женщины в русских селеньях – это про таких, как они. Вроде такие женственные, такие хрупкие, но посмотрите: одна – великий композитор, другая – великий тренер.

То же самое хочу сказать про . Потому что эта советская школа адаптирована к новым условиям, и люди по-прежнему являются новаторами.

Про Этери Тутберидзе много сказано. В этой ситуации, когда уходили ученицы, потом возвращались, успех Щербаковой доказывает, что система Этери работает на все сто процентов, и будет продолжать работать дальше.

Бросок Трусовой (с 12-го места к бронзе – Sports.ru) доказывает, что конкуренцию должны составлять и другие специалисты. Школа Плющенко тоже работает. Мы это видим. Можно задавать сколько угодно вопросов, но Трусова – это призер чемпионата мира.

Что касается танцев, то это первая победа (на ЧМ) со времен Домниной и Шабалина. Здесь, конечно, подопечные Жулина – феноменальные. И Саша сам огромный молодец. Вспомните, люди успевали и в телевизионных шоу выступать, и деньги зарабатывать, и в то же время не забывать о спорте. Это очень важно», – сказал Губерниев.

Трусова и Плющенко заблудились: она упрямо идет на риск и падает – это тупик. Так ли нужны 5 суперпрыжков?

И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно

Победа Щербаковой – урок. Она доказала, что проблемы, из-за которых бежали Трусова и Косторная, не имеют значения