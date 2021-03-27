Плющенко – Трусовой: «Саша, ты боец. Единственная девочка, прыгнувшая четверные на этом чемпионате мира. Горжусь тобой!»

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Евгений Плющенко, тренер российской фигуристки Александры Трусовой, подвел итоги чемпионата мира в Стокгольме.

«Саша, ты боец! Единственная девочка, кто прыгнул четверные на этом чемпионате мира! Первая по произвольной программе после волнительной и очень обидной для тебя ошибки в короткой и 12 места! Русская ракета, за четверными прыжками у девочек – БУДУЩЕЕ фигурного катания!

Я уверен, что твоя мечта сделать 5 четверных в произвольной обязательно исполнится! Начало положено! Сильная, смелая, уникальная, горжусь тобой!

А также горжусь, что впервые в мировой истории весь пьедестал на чемпионате мира завоевали русские девочки!

Хочу поздравить Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову, а также их тренеров! Россия на сегодняшний день – самая сильная страна в женском одиночном катании в мире!

Хочу поблагодарить весь тренерский штаб «Ангелов Плющенко»: Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева, Алексея Захарченко, Рема Газаяна и Николая Морозова за их колоссальную работу, проделанную в этом сложном сезоне!

Хочу поблагодарить мою супругу за неоценимый личный вклад в наше общее дело!

Хочу поблагодарить всех болельщиков за их веру и поддержку Саши! Вы – лучшие!!!» – написал Плющенко.

И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно

Трусова и Плющенко заблудились: она упрямо идет на риск и падает – это тупик. Так ли нужны 5 суперпрыжков?

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