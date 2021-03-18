У России пять медалей после двух видов на чемпионате мира-2021 по фигурному катанию

Российские фигуристы завоевали пять медалей в двух видах на чемпионате мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме.

В парном катании золото выиграли и , бронза досталась Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

У женщин россиянки заняли весь пьедестал: победила , второй стала , бронза – у .

На данный момент российские фигуристы завоевали 5 из 6 разыгранных на турнире наград.

Сегодня в Стокгольме определятся обладатели еще двух комплектов медалей: мужчины выступят с произвольной программой в 13.00 по московскому времени, дуэты покажут произвольные танцы в 19.00.

Победа Щербаковой – урок. Она доказала, что проблемы, из-за которых бежали Трусова и Косторная, не имеют значения

Мишина и Галлямов попали на ЧМ в последний момент – и взяли золото. 4 года назад от Насти ушел партнер, назвав ее тяжелой