Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2021, Щербакова – два, Кихира – один

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Российская фигуристка Александра Трусова заявила пять четверных прыжков на произвольную программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

Спортсменка планирует исполнить четверные флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом и лутц в каскаде с тройным тулупом.

Анна Щербакова заявила два четверных прыжка – лутц и флип.

Японка Рика Кихира планирует сделать четверной сальхов и тройной аксель.

Елизавета Туктамышева исполнит два тройных акселя – один в каскаде с двойным тулупом.

Щербакова лидирует после короткой программы на ЧМ-2021, Кихира – 2-я, Туктамышева – 3-я, Трусова – 12-я.

Что нужно Трусовой, чтобы бороться за медаль? Короткую программу она завалила, и теперь они с Плющенко обязаны рисковать

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