Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2021, Щербакова – два, Кихира – один

Российская фигуристка Александра Трусова заявила пять четверных прыжков на произвольную программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.
Спортсменка планирует исполнить четверные флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом и лутц в каскаде с тройным тулупом.
Анна Щербакова заявила два четверных прыжка – лутц и флип.
Японка Рика Кихира планирует сделать четверной сальхов и тройной аксель.
Елизавета Туктамышева исполнит два тройных акселя – один в каскаде с двойным тулупом.
Щербакова лидирует после короткой программы на ЧМ-2021, Кихира – 2-я, Туктамышева – 3-я, Трусова – 12-я.
Что нужно Трусовой, чтобы бороться за медаль? Короткую программу она завалила, и теперь они с Плющенко обязаны рисковать