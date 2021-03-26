Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2021, Щербакова – два, Кихира – один

Российская фигуристка заявила пять четверных прыжков на произвольную программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

Спортсменка планирует исполнить четверные флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом и лутц в каскаде с тройным тулупом.

заявила два четверных прыжка – лутц и флип.

Японка Рика Кихира планирует сделать четверной сальхов и тройной аксель.

исполнит два тройных акселя – один в каскаде с двойным тулупом.

Щербакова лидирует после короткой программы на ЧМ-2021, Кихира – 2-я, Туктамышева – 3-я, Трусова – 12-я.

Что нужно Трусовой, чтобы бороться за медаль? Короткую программу она завалила, и теперь они с Плющенко обязаны рисковать