Бутырская о ЧМ: «Сейчас против нас будут все, люди не готовы воспринимать Россию в такой силе»

Чемпионка мира 1999 года поделилась мнением о лидерстве после короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме.

«Аня Щербакова сделала все, чтобы победить. Сейчас против нас будут все. У нас приехала очень сильная команда во всех видах. Конечно, люди не готовы воспринимать нашу страну в такой силе. Они хотят придраться.

Так же было и в Сочи. Только тогда все возмущались, что победила Аделина Сотникова.

Девчонки вчера могли бы быть и плотнее, если бы не ошибки Трусовой. Они должны выходить на произвольную программу с большим напором», – сказала Бутырская.

Также экс-фигуристка прокомментировала выступление в короткой программе на ЧМ-2021.

«Миша кое-что недоделал, но все равно катался очень достойно. Ни у кого из ребят не было таких страшных ошибок, это главное.

При всем уважении к Ханю, Миша мне нравится гораздо больше. Но у японцев сложнее программа. По катанию он нравится всем – зрителям, судьям. Но короткую программу для чемпионата мира ему нужно усложнять.

На чемпионате Европы ему бы хватило такой программы с головой, но в мире есть японцы и американцы. Они катались с ошибками, но все равно оказались впереди», – отметила Бутырская.

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