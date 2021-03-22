Анастасия Мишина: «Очень расстроились, что короткую у пар убрали из прямого эфира. Что за дела? Пусть футболисты смотрят фигурное катание»

Российские фигуристы и прокомментировали тот факт, что вместо короткой программы у пар на чемпионате мира канал в прямом эфире покажет отборочный матч по футболу между сборными Мальты и России.

«Мы очень сильно расстроились, что нашу короткую убрали из прямого эфира Первого канала. Это как так? Что такое? Что за дела? Футболисты пусть смотрят фигурное катание. Пусть перенесут матч», – сказала Мишина в интервью пресс-службе ФФКР.

«Почему бы и нет? Это же не футболисты из топ-5 лиг, поэтому можно и посмотреть (фигурное катание), почему нет?» – добавил Галлямов.