Анастасия Мишина: «Очень расстроились, что короткую у пар убрали из прямого эфира. Что за дела? Пусть футболисты смотрят фигурное катание»

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали тот факт, что вместо короткой программы у пар на чемпионате мира Первый канал в прямом эфире покажет отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Мальты и России.

«Мы очень сильно расстроились, что нашу короткую убрали из прямого эфира Первого канала. Это как так? Что такое? Что за дела? Футболисты пусть смотрят фигурное катание. Пусть перенесут матч», – сказала Мишина в интервью пресс-службе ФФКР.

«Почему бы и нет? Это же не футболисты из топ-5 лиг, поэтому можно и посмотреть (фигурное катание), почему нет?» – добавил Галлямов.

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