Тарасовой и Морозову на тренировке перед ЧМ-2021 поставили прошлогоднюю музыку: «У меня глаза расширились, тренеры тоже ничего не поняли. В итоге включили с телефона»

Российская пара – рассказала об организации чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме

«Немножко непривычно, что тренеры не могут стоять с нами рядышком во время разминки – они стоят за ограждением. Не можешь как обычно выйти на лед, сняв чехлы, – все нужно оставлять за бортиком в отдельных коробках, которые потом принесут тебе с другой стороны на выход. Это очень своеобразно», – сказала Тарасова.

«Необычные ограничительные меры в связи с коронавирусом, но как есть», – добавил Морозов.

Фигуристы также рассказали об ошибке организаторов во время тренировочных прогонов.

«Пока никаких казусов не было, за исключением одного. На тренировке мы катали первыми в разминке: встаем в начальную позу нашей произвольной программы, и в этот момент нам включают прошлогоднюю музыку.

У меня глаза расширились, я поворачиваюсь на тренеров, они тоже стоят и не понимают. Мы быстро постарались решить, в итоге музыка играла с телефона», – отметила партнерша.

«В базе у них не было почему-то музыки, хотя все диски принесли, сдали, но не нашли. Как раз сейчас будем заниматься этим вопросом. Надеюсь, на соревнованиях все будет в порядке», – сказал Морозов.

Нельзя трогать бортики и оставлять чехлы тренеру, объятий на пьедестале не будет – фигурный чемпионат мира под конвоем