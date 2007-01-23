Чемпионат Европы. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Загорски и Гурейро, Пападакис и Сизерон представят ритм-танцы

Сегодня в австрийском Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию танцевальные дуэты представят ритм-танцы.
Чемпионат Европы
Грац, Австрия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Четвертая разминка
13. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)
14. Элисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
15. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция)
16. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия)
17. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
Пятая разминка
18. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 16.55
19. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
20. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
21. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
22. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
Шестая разминка
23. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
24. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
25. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 17.49
26. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
27. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 18.02
🎧 Когда Трусову трясет на льду, кто похож на швабру и где в танцах предварительные ласки? Мы запустили подкаст о фигурке!