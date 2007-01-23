Чемпионат Европы. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Загорски и Гурейро, Пападакис и Сизерон представят ритм-танцы

Сегодня в австрийском Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию танцевальные дуэты представят ритм-танцы.

Чемпионат Европы

Грац, Австрия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Четвертая разминка

13. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)

14. Элисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

15. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция)

16. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия)

17. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)

Пятая разминка

18. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 16.55

19. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

20. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

21. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

22. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

Шестая разминка

23. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

24. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

25. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 17.49

26. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)

27. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 18.02

🎧 Когда Трусову трясет на льду, кто похож на швабру и где в танцах предварительные ласки? Мы запустили подкаст о фигурке!

