Чемпионат Европы. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Загорски и Гурейро, Пападакис и Сизерон представят ритм-танцы

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Сегодня в австрийском Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию танцевальные дуэты представят ритм-танцы. 

Чемпионат Европы 

Грац, Австрия 

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Четвертая разминка 

13. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)

14. Элисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

15. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция)

16. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия)

17. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)

Пятая разминка

18. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 16.55

19. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

20. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

21. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

22. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

Шестая разминка

23. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

24. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

25. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 17.49

26. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)

27. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 18.02

🎧 Когда Трусову трясет на льду, кто похож на швабру и где в танцах предварительные ласки? Мы запустили подкаст о фигурке!
 

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