Чемпионат Европы. Пападакис и Сизерон, Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин выступят с произвольными танцами

Сегодня на чемпионате Европы в австрийском Граце танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 2-е.
Чемпионат Европы
Грац, Австрия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 15.25 по московскому времени (25 января). Прямая трансляция – Первый канал (с 17.50), сайт Первого канала
Вторая разминка
6. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
7. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
8. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция)
9. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)
10. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия)
Третья разминка
11. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
12. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
13. Элисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
14. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
15. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Четвертая разминка
16. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
17. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия)
18. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
19. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
20. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
Положение после ритм-танца
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 88,78
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 88,73
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 84,66
4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 83,65
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 75,10
6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 74,26
7. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 73,44
8. Элисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 73,22
9. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 72,19
10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 71,96
11. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 71,54
12. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 67,49
13. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 66,85
14. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия) – 66,79
15. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 65,68
🎧 Когда Трусову трясет на льду, кто похож на швабру и где в танцах предварительные ласки? Мы запустили подкаст о фигурке!