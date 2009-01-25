Чемпионат Европы. Пападакис и Сизерон, Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин выступят с произвольными танцами

Сегодня на чемпионате Европы в австрийском Граце танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Виктория Синицина и – 2-е.

Чемпионат Европы

Грац, Австрия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15.25 по московскому времени (25 января). Прямая трансляция – Первый канал (с 17.50), сайт Первого канала

Вторая разминка

6. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

7. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)

8. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция)

9. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)

10. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия)

Третья разминка

11. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

12. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

13. Элисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

14. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)

15. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Четвертая разминка

16. Александра Степанова – (Россия)

17. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия)

18. – Никита Кацалапов (Россия)

19. Габриэла Пападакис – (Франция)

20. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

Положение после ритм-танца

1. – Гийом Сизерон (Франция) – 88,78

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 88,73

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 84,66

4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 83,65

5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 75,10

6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 74,26

7. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 73,44

8. Элисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 73,22

9. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 72,19

10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 71,96

11. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 71,54

12. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 67,49

13. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 66,85

14. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия) – 66,79

15. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 65,68

🎧 Когда Трусову трясет на льду, кто похож на швабру и где в танцах предварительные ласки? Мы запустили подкаст о фигурке!