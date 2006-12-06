Суй и Хань выиграли короткую программу в Финале Гран-при, Бойкова и Козловский – 2-е, Павлюченко и Ходыкин – 3-и

5 декабря в Турине в Финале Гран-при по фигурному катанию пары выступили с короткими программами. Лидируют китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань.
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 2-е, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – 3-и, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 4-е.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Пары
Короткая программа
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 77,50
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 76,65
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 75,16
4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 71,48
5. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 69,67
6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 67,08
Расписание трансляций Финала Гран-при-2019 по фигурному катанию