Вернется ли Косторная к Тутберидзе? Онлайн

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию может вернуться в группу .

Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020-го она перешла в академию Евгения Плющенко.

Что известно на данный момент:

1. Косторная обсуждает с Тутберидзе возможность возвращения. В июле 2020 года фигуристка перешла к Плющенко

Алена встретилась с Тутберидзе в «Самбо-70». Она сама решила вернуться, но в группе Этери пока не уверены, что Косторную стоит принимать обратно.

2. Директор «Самбо-70»: «У Косторной есть желание вернуться в нашу школу. Как Тутберидзе решит, так все и будет»

Информацию подтвердил и директор «Самбо-70» !

3. Яна Рудковская: «Мне об уходе Косторной неизвестно»

Супруга Евгения Плющенко не слышала о возможном уходе фигуристки. Кстати, сам Евгений до сих пор не дал никаких комментариев.

4. Косторная о возможном возвращении к Тутберидзе: «Ничего подтверждать или опровергать не буду. Не обсуждаю эту тему»

Сама фигуристка не дала четкого ответа, но это тоже о многом говорит.

5. Косторная прекратила сотрудничество с Плющенко, не сообщив об этом ни тренеру, ни коллективу академии

А вот с Тутберидзе Алена расставалась по-другому – летом 2020-го она лично сказала тренерам об уходе.

6. Татьяна Тарасова: «Косторная громко, на всю страну уходила от Тутберидзе. Теперь ей надо на всю страну извиниться»

А вот Тарасова категорична и требует от Косторной извинений.

7. Решение о возможности возвращения Косторной к Тутберидзе будет принято 4 марта

Осталось подождать до завтра, и все окончательно станет ясно.

Похоже, Косторная собралась обратно к Тутберидзе – у Плющенко она запуталась в программах (4 за полгода) и пролетела мимо ЧМ