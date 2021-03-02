Вернется ли Косторная к Тутберидзе? Онлайн

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алена Косторная может вернуться в группу Этери Тутберидзе.
Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020-го она перешла в академию Евгения Плющенко.
Что известно на данный момент:
1. Косторная обсуждает с Тутберидзе возможность возвращения. В июле 2020 года фигуристка перешла к Плющенко
Алена встретилась с Тутберидзе в «Самбо-70». Она сама решила вернуться, но в группе Этери пока не уверены, что Косторную стоит принимать обратно.
2. Директор «Самбо-70»: «У Косторной есть желание вернуться в нашу школу. Как Тутберидзе решит, так все и будет»
Информацию подтвердил и директор «Самбо-70» Ренат Лайшев!
3. Яна Рудковская: «Мне об уходе Косторной неизвестно»
Супруга Евгения Плющенко не слышала о возможном уходе фигуристки. Кстати, сам Евгений до сих пор не дал никаких комментариев.
4. Косторная о возможном возвращении к Тутберидзе: «Ничего подтверждать или опровергать не буду. Не обсуждаю эту тему»
Сама фигуристка не дала четкого ответа, но это тоже о многом говорит.
5. Косторная прекратила сотрудничество с Плющенко, не сообщив об этом ни тренеру, ни коллективу академии
А вот с Тутберидзе Алена расставалась по-другому – летом 2020-го она лично сказала тренерам об уходе.
6. Татьяна Тарасова: «Косторная громко, на всю страну уходила от Тутберидзе. Теперь ей надо на всю страну извиниться»
А вот Тарасова категорична и требует от Косторной извинений.
7. Решение о возможности возвращения Косторной к Тутберидзе будет принято 4 марта
Осталось подождать до завтра, и все окончательно станет ясно.
Похоже, Косторная собралась обратно к Тутберидзе – у Плющенко она запуталась в программах (4 за полгода) и пролетела мимо ЧМ