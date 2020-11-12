Оргкомитет чемпионата мира-2021 по фигурному катанию: «Угрозы отмены турнира нет»

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме не находится под угрозой отмены.
Об этом заявила президент оргкомитета турнира Ульрика Молин.
«Шведская ассоциация фигурного катания работает в тесном контакте с ISU относительно чемпионата мира 2021 года.
Здоровье и безопасность всех участников находятся для нас в наивысшем приоритете. Подготовка идет согласно плану, угрозы отмены чемпионата нет.
Что касается отмены национальных шведских соревнований, то это обстоятельство не оказывает никакого влияния на мировое первенство», – сказала Молин.
Турнир должен пройти с 22 по 28 марта.