Анна Щербакова: «Перед произвольной тревожило самочувствие. И немного мешало, что все вокруг предлагали сняться»

Российская фигуристка рассказала, как готовилась к произвольной программе на победном для нее чемпионате России в Челябинске.

«Я очень счастлива. Это был мой первый прокат произвольной за очень долгое время. Поэтому, конечно, если придираться, то выкинула пару заходов, чтобы доехать до конца программы.

Но я счастлива, что у меня все получилось. И, наверное, что я оправдала свои надежды. Потому что была мысль, раз меня все уговаривают, сняться, потому что если не получится – то получится, что я не права, и нужно было послушать остальных. А здесь я доказала, что это было не зря.

Я уже приучила себя вне зависимости от тренировки, не думать ни о чем плохом. То есть даже то, что она не задалась – никак не выбивало. Меня волновало, скорее, не то, что не задалась тренировка, а мое самочувствие. Вот это меня больше тревожило. И то, что все вокруг мне предлагали сняться с соревнований. Это тоже, можно сказать, немного мешало. Поэтому я еще больше сейчас рада, что все получилось.

Наверное, еще рано задавать этот вопрос, про «прокат жизни». Потому что сразу после проката куча адреналина, просто это радость. Я уже десять раз поплакала, порадовалась, и у меня то слезы, то улыбка до ушей. Так что, этот вопрос еще рано задавать, но, наверное, это самый тяжелый чемпионат в плане того, что вообще не было никакой уверенности, что будет.

Я иногда задумывалась: а вдруг я в середине пойму, что не доезжаю? Или вдруг все с самого начала пойдет не так, почти как на сегодняшней тренировке? Поэтому все эти мысли тяжело было выкинуть из головы. Поэтому сейчас сложно сказать, самый ли он сложный для меня прокат в жизни или... рано еще», – сказала Щербакова.

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