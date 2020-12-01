⚡Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России, Бойкова и Козловский – 2-е, Мишина и Галлямов – 5-е

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске. 

Чемпионат России по фигурному катанию

Челябинск

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,65

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 77,48

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 77,01

4. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 74,51

5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 73,25

6. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 68,69

7. Алина Пепелева – Роман Плешков – 65,45

8. Карина Акопова – Никита Рахманин – 65,44

9. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 63,69

10. Анастасия Балабанова – Алексей Святченко – 63,56

11. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 60,96

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске

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