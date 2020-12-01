⚡Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России, Бойкова и Козловский – 2-е, Мишина и Галлямов – 5-е

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске.
Чемпионат России по фигурному катанию
Челябинск
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,65
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 77,48
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 77,01
4. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 74,51
5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 73,25
6. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 68,69
7. Алина Пепелева – Роман Плешков – 65,45
8. Карина Акопова – Никита Рахманин – 65,44
9. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 63,69
10. Анастасия Балабанова – Алексей Святченко – 63,56
11. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 60,96
Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске