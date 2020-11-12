Директор «Самбо-70»: «Никогда не называл Плющенко бездельником. Он великий спортсмен, но пока не проявил себя как тренер»

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» рассказал о ситуации с переходами и от тренера к Евгению Плющенко.

– Вы почти ничего не говорили о переходе Медведевой к Орсеру, но дали достаточно ярких комментариев о трансфере Косторной и Трусовой к Плющенко.

– Эти девчонки были в девятом-десятом классе. Они несовершеннолетние. За них, наверное, должны решать взрослые.

В случае необходимости перехода должны быть специальные собрания с участием родителей и руководителей федерации, где бы решалось о переходе спортсмена к опытному тренеру, который уже воспитал чемпионов. И я, как руководитель школы, не могу просто так пройти мимо переходов, которые были в это межсезонье.

– Вам было обидно, что вас не поставили в известность?

– Конечно, нужно было подходить и договариваться. Тогда все было бы по-другому. У Трусовой есть друзья в школе, учителя, которые с ней занимались. Она хорошая девчонка, не отказывалась ни от одних показательных на наших мероприятиях, хотя уже была великой спортсменкой.

Надо отдать должное Тутберидзе, которая создала вокруг себя куст из спортсменов сборной России. И довела их до таких результатов, что в них трудно поверить.

Трудно поверить, что школа с названием «Самбо-70» стала лучшей в мире по фигурному катанию. И это официально! У меня даже есть грамоты, которые это подтверждают. Это все сделала Тутберидзе со своими воспитанниками.

– Перемирие между школами по фигурному катанию когда-нибудь наступит?

– У нас нет разборок как таковых.

– Все соцсети кипят! Команда Тутберидзе выкладывала переписку Загитовой и Рудковской. Вы называли Плющенко «бездельником».

– Я никогда не называл Плющенко бездельником. Это все как-то развили... Я называл его великим спортсменом, но человеком, который пока не проявил себя как тренер, не воспитал свою звездочку.

Женя – великий спортсмен, который приносил медали для страны. Это его огромное достоинство. Он – талантливый, если не сказать гениальный, спортсмен. Но кем бы он не был, он находится в другом лагере. Хоть там Плющенко, хоть тренер с Дальнего Востока – я все равно должен защищать своих ребят.

И мне нужно отвечать на вопросы детей, которые ко мне подходят на перемене и спрашивают: «А почему ушла наша одноклассница», – сказал Лайшев.

Директор «Самбо-70»: «Плющенко – бездельник, ему должно быть стыдно. Мы обязаны Загитову, Медведеву и других наших девчонок не давать в обиду»

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