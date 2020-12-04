Кубок России. Валиева, Тараканова и Цибинова представят произвольные программы

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6 декабря на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве женщины представят произвольные программы. После короткой лидирует Камила Валиева.

Кубок России по фигурному катанию

5-й этап

Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15.35 по московскому времени, прямая трансляция – на официальном сайте Первого канала

Первая разминка

1. Дарья Паринова

2. Ксения Окладникова

3. Дарья Окладникова

Вторая разминка

4. Валерия Костина

5. Анастасия Тараканова

6. Ксения Цибинова

7. Камила Валиева

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева – 86,20

2. Ксения Цибинова – 67,59

3. Анастасия Тараканова – 64,18

4. Валерия Костина – 53,93

5. Дарья Окладникова – 52,38

6. Ксения Окладникова – 51,77

7. Дарья Паринова – 47,39

Расписание пятого этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве

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