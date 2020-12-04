Камила Валиева: «На таком старте можно попробовать тройной аксель, чтобы на следующих соревнованиях быть более уверенной»

Чемпионка мира среди юниоров прокомментировала свой результат в короткой программе на этапе Кубка России в Москве.

Валиева впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях. За прокат фигуристка получила 86,20 балла и заняла первое место.

«На тренировках я нарабатывала этот прыжок. За последнюю неделю он стал стабильнее, и мы решили его вставить.

Я считаю, на таком старте можно все-таки попробовать тройной аксель вставить, чтобы на следующих соревнованиях быть более уверенной.

Помарка? Чуть-чуть не поняла, что я выехала с прыжка, и засомневалась», – сказала Валиева.