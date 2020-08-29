Ягудин о сравнениях с Плющенко: «Это никогда не закончится. Шучу, что кто-нибудь придет ко мне на похороны и начнет сравнивать нас на кладбище»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал, что сравнения с Евгением Плющенко не вызывают у него негативных эмоций.

– Я вообще крайне спокойный и неконфликтный человек. Но есть вещи, которые меня выбивают. Первое – жестокое обращение с животными.

Второе – все, что связано с пожилыми людьми, пенсионерами. Когда видишь людей в состоянии одиночества и беспомощности, сердце разрывается. Мне бы очень хотелось, чтобы о них было кому позаботиться.

– А сравнения с Евгением Плющенко?

– Да-а-а, это никогда не закончится! Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придет кто-нибудь и начнет сравнивать нас на кладбище. Так что привык – никакой злости или ревности.

– Вас до сих пор постоянно ставят рядом. Эта ситуация не похожа на пути Сергея Лазарева и Димы Билана в шоу-бизнесе, которых тоже вечно сравнивают? И первый говорит, что без второго и этой вечной конкуренции не стал бы тем, кем стал.

– Безусловно, так и есть. Я бы не достиг высот без мощной конкуренции. И Женя не был бы без этого именитым фигуристом. Это взаимозависимый процесс.

Вражды между нами никогда не существовало, но накал спортивного противостояния, безусловно, всегда придавал сил. Я подсматривал, что там показал Женя, и уже в своем выступлении старался перепрыгнуть его, сделать лучше. Так и он. Это нормально, – сказал Ягудин.

Ягудин vs Плющенко. История ненависти в фигурном катании

Плющенко уверен, что проиграл Олимпиаду Ягудину из-за колдуна. Он загипнотизировал Евгения от бортика – и это привело к падению