На арене в Загребе, где должен пройти чемпионат Европы по фигурному катанию, открыли коронавирусный госпиталь

На ледовой арене в хорватском Загребе, где должен пройти чемпионат Европы по фигурному катанию, открыли коронавирусный госпиталь.

Первые пациенты появятся в новом госпитале к концу недели. На арену будут отправлять заболевших в легкой форме и тех, кто уже переболел, но кому требуются дополнительный надзор и лечение.

Ситуация с коронавирусом в Хорватии становится хуже с каждым днем, мест в больницах уже не хватает. Власти страны считают, что скоро и другие спортивные сооружения будут переделаны под госпитали.

На арене в Загребе будут работать 18 врачей и 55 медсестер. Пока там развернуто около 100 коек для больных, но в случае необходимости их число может быть увеличено.

24 ноября Международный союз конькобежцев ( ) сообщил, что чемпионат мира-2021 среди юниоров по фигурному катанию в китайском Харбине отменен. Вопрос проведения остальных турниров будет решен 10 декабря.

Чемпионат Европы в Загребе запланирован на даты с 25 по 31 января.

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