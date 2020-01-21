«Давай не будем Загитову из меня делать». Малкин – Губерниеву о работе на «Матч ТВ»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Дмитрий Губерниев Матч ТВ Алина Загитова Хоккей

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопросы Дмитрия Губерниева касательно работы экспертом на «Матч ТВ».

– Ты хотел еще нам какие-то вопросы задать как будущий эксперт «Матч ТВ»?

– Ну пока контракт не подписан – о каких вопросах может идти речь? А че, думаешь, у меня бы получилось?

– Я думаю, что да. Ну я позанимался бы техникой речи. Вот Алина Загитова отказалась, ты согласишься, все нормально.

– Не, ну а на самом деле могут взять вот так вот? Вот реально если, допустим, через пять лет?

– Не, ты хотел бы? Серьезно? Ну серьезно, конечно, над дикцией надо поработать, давай скороговорку попробуем.

– Не, Дим, давай не будем из меня делать Загитову.

– Ну маленькую, Жень.

– Нет, пожалуйста, не ставь меня в тупиковую ситуацию.

Что у тебя за фишка стала – любого гостя… К тебе перестанут ходить. Сейчас, как это называется, мемы начнут [делать], – сказал хоккеист.

«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире

«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились

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