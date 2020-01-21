«Давай не будем Загитову из меня делать». Малкин – Губерниеву о работе на «Матч ТВ»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопросы Дмитрия Губерниева касательно работы экспертом на «Матч ТВ».
– Ты хотел еще нам какие-то вопросы задать как будущий эксперт «Матч ТВ»?
– Ну пока контракт не подписан – о каких вопросах может идти речь? А че, думаешь, у меня бы получилось?
– Я думаю, что да. Ну я позанимался бы техникой речи. Вот Алина Загитова отказалась, ты согласишься, все нормально.
– Не, ну а на самом деле могут взять вот так вот? Вот реально если, допустим, через пять лет?
– Не, ты хотел бы? Серьезно? Ну серьезно, конечно, над дикцией надо поработать, давай скороговорку попробуем.
– Не, Дим, давай не будем из меня делать Загитову.
– Ну маленькую, Жень.
– Нет, пожалуйста, не ставь меня в тупиковую ситуацию.
Что у тебя за фишка стала – любого гостя… К тебе перестанут ходить. Сейчас, как это называется, мемы начнут [делать], – сказал хоккеист.
«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире
«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились