«Давай не будем Загитову из меня делать». Малкин – Губерниеву о работе на «Матч ТВ»

Нападающий ответил на вопросы касательно работы экспертом на .

– Ты хотел еще нам какие-то вопросы задать как будущий эксперт «Матч ТВ»?

– Ну пока контракт не подписан – о каких вопросах может идти речь? А че, думаешь, у меня бы получилось?

– Я думаю, что да. Ну я позанимался бы техникой речи. Вот отказалась, ты согласишься, все нормально.

– Не, ну а на самом деле могут взять вот так вот? Вот реально если, допустим, через пять лет?

– Не, ты хотел бы? Серьезно? Ну серьезно, конечно, над дикцией надо поработать, давай скороговорку попробуем.

– Не, Дим, давай не будем из меня делать Загитову.

– Ну маленькую, Жень.

– Нет, пожалуйста, не ставь меня в тупиковую ситуацию.

Что у тебя за фишка стала – любого гостя… К тебе перестанут ходить. Сейчас, как это называется, мемы начнут [делать], – сказал хоккеист.

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