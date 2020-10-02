Дмитрий Губерниев: «Глейхенгауз сказал, что обижен на меня за интервью с Загитовой? Мы с ним в прекрасных отношениях»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза о том, что он немного обиделся на Губерниева после его интервью с .

«Глейхенгауз сказал, что немного на меня обижен за интервью с Алиной? Мы с ним в прекрасных отношениях, это нормально.

Я его на выступлении Алины не видел, так как работали в разных уголках, но прекрасно с ним знакомы и всегда мило общались. Это нормальная реакция наставника. Моя работа вызывает разные эмоции, но к ней нет равнодушных.

Выступление Алины, конечно, понравилось. Я очень люблю работать на таких праздниках. Видно, что это нравится людям. И, если бы не пандемия, точно был бы полный зал.

Я познакомился со многими ребятами: Энберт и Забияко, , сделали фото с Лизой Туктамышевой... Всех фигуристов люблю, для меня этот спорт имеет значение», — сказал Губерниев.

«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире

«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились

Даниил Глейхенгауз: «Немного обиделся на Губерниева после его интервью с Загитовой»