Загитова и Валиева выступят с показательными номерами на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира среди юниоров выступят с показательными номерами на этапе по фигурному катанию в Москве.

Соревнования этапа Гран-при пройдут в «Мегаспорте» 20 и 21 ноября.

22 ноября состоится церемония награждения, после которой победители и призеры этапа представят показательные номера. Загитова и Валиева также примут в этом участие.

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