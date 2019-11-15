Загитова и Валиева выступят с показательными номерами на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выступят с показательными номерами на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Соревнования этапа Гран-при пройдут в «Мегаспорте» 20 и 21 ноября.
22 ноября состоится церемония награждения, после которой победители и призеры этапа представят показательные номера. Загитова и Валиева также примут в этом участие.
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