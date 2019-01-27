Леонид Слуцкий: «Вряд ли Загитова навяжет борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной. Не думаю, что она выучит сложные прыжки»

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий поделился мнением насчет того, вернется ли в спорт олимпийская чемпионка по фигурному катанию , в декабре объявившая о перерыве в карьере.

«Она может и вернуться, но в сборной очень большая конкуренция. Вряд ли Загитова сможет навязать борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной. Через некоторое время и Валиева появится со своим четверным. Сейчас без изменений технических правил ей будет невозможно соревноваться с юниорками.

Не думаю, что Алина сможет выучить в таком возрасте сложные прыжки. Наверное, я навлеку на себя гнев ее фанатов, но это так и есть. Если ей нравится кататься и соревноваться, как , пожалуйста. Я не верю в спортивную составляющую.

У меня есть близкий друг – Дима Федоров. Как-то он привел мне пример того, что все великие спортсмены уходили на спаде. Владислав Третьяк последний матч в карьере проиграл, Александр Карелин не смог победить в финальной схватке и так далее.

Вовремя уйти – искусство. Алина ушла действующей чемпионкой мира. Вряд ли кто-то вспомнит финал Гран-при этого года. Нужно иметь большое мужество, чтобы решиться на такое.

Любителям фигурного катания будет сильно не хватать Загитовой, но они смогут утолить этот голод в многочисленных шоу с ее участием», – сказал Слуцкий.

Загитова должна вернуться, но не к Тутберидзе. В системе Этери нет места кому-то, кроме подростков