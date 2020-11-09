Плющенко об опоздании на поезд: «Снял в отеле президентский номер для Трусовой, чтобы она почувствовала себя королевой»

Теги Евгений Плющенко сборная России Кубок России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Тренер Евгений Плющенко прокомментировал новость о том, что он и его подопечная Александра Трусова опоздали на поезд из Казани в Москву после выступления на этапе Кубка России.

«Мы опоздали на поезд. Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать.
 
После мы бежали с Сашей и ее мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой.
 
А она – королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за ее феноменальное катание на этапе в Казани, за ее работу.
 
Завтра мы погуляем по Казани, посмотрим достопримечательности города. А послезавтра приступим к тренировочному процессу», – сказал Плющенко.
 

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