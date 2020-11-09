Татьяна Тарасова: «Пока не вижу, чем Косторная может обыграть Трусову при чистом прокате Саши»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги женского турнира на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Победу одержала , второй стала .

«Все катались нечисто, но Саша сделала три четверных и не сделала только один – третий. Зато четвертый она исполнила во второй половине программы с блеском и в каскаде с ойлером и тройным сальховом.

Трусова – герой. Она заслуженно получила баллы выше, чем мировой рекорд, пусть он и неофициальный. Значит, будет официальным в скором времени.

Ей надо в программе чуть передохнуть перед заходом на третий четверной. Ведь мужчины далеко не все вставляют столько четверных подряд в программу», – сказала Тарасова.

«Алена показала нам, насколько она готова на сегодняшний день: она еще не готова. У нее еще идет работа по восстановлению тройного акселя. Пожелаем ей его восстановить!

Пока я не вижу, чем она может обыграть Трусову при чистом прокате Саши. Алене и Саше поставили практически одинаковую оценку за компоненты. Саша прибавила во второй оценке, девочки же развиваются всесторонне, пока не наступает пубертат», – добавила специалист.

Косторная намного ярче Трусовой: программы Алены – интересный клип, а у Саши одна интрига – сколько прыгнет четверных