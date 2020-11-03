Даниил Глейхенгауз: «Будет ли Медведева выступать на Гран-при России? Думаю, нет»

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о состоянии здоровья двукратной чемпионки мира .

– Она до сих пор долечивает спину. Когда виделись последний раз, сказала, что ей вроде бы лучше. Но ее это очень сильно беспокоит, она переживает, что не может, не думая ни о чем другом, просто тренироваться. А желание тренироваться у нее есть.

Обидно, потому что были хорошие прокаты и короткой, и произвольной программы, форма улучшена.

Но что сделаешь, надо ждать. Как только она скажет, что чувствует себя хорошо, спина не болит – будем готовиться к следующим соревнованиям.

– У вас есть понимание, будет ли она выступать на Гран-при России?

– Гран-при России? Сколько у нас там дней до него, двенадцать? Думаю, нет.

– А пятый этап Кубка?

– Вот тут надо уже смотреть.

– В этом сезоне по регламенту нельзя попасть на чемпионат России с одним этапом Кубка, даже участвуя в Гран-при. Вы обращались уже в федерацию по этому вопросу?

– Понимаю, о чем вы говорите. Но в таких условиях оказалось очень много спортсменов.

Надеюсь, что федерация пойдет навстречу. Думаю, для всех важно, чтобы основные спортсмены сборной выступали в Челябинске.

– То есть вы надеетесь, что Медведеву допустят на чемпионат России?

– Конечно, да. Но пока прямого разговора не было, – сказал Глейхенгауз.

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