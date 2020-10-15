Медведева не будет дозаявляться на четвертый этап Кубка России в Казани

Теги сборная России травмы ФФКР женское катание Евгения Медведева ТАСС Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не будет дозаявляться на четвертый этап Кубка России в Казани. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Медведева не будет выступать в Казани», – заявили в ФФКР. 

Медведева была заявлена на первые два этапа Кубка России, но снялась из-за обострившейся старой травмы спины. 

По регламенту, попасть на чемпионат России в декабре можно только при выступлении на двух этапах Кубка: Медведева пока не выходила на лед, а после Казани останется один этап.

Ради Медведевой придется менять правила отбора: ее снятие с двух этапов – большая подстава для федерации

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