Медведева не будет дозаявляться на четвертый этап Кубка России в Казани

Двукратная чемпионка мира не будет дозаявляться на четвертый этап Кубка России в Казани.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России ( ).

«Медведева не будет выступать в Казани», – заявили в ФФКР.

Медведева была заявлена на первые два этапа Кубка России, но снялась из-за обострившейся старой травмы спины.

По регламенту, попасть на чемпионат России в декабре можно только при выступлении на двух этапах Кубка: Медведева пока не выходила на лед, а после Казани останется один этап.

Ради Медведевой придется менять правила отбора: ее снятие с двух этапов – большая подстава для федерации