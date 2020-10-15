Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не будет дозаявляться на четвертый этап Кубка России в Казани.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России (ФФКР).
«Медведева не будет выступать в Казани», – заявили в ФФКР.
Медведева была заявлена на первые два этапа Кубка России, но снялась из-за обострившейся старой травмы спины.
По регламенту, попасть на чемпионат России в декабре можно только при выступлении на двух этапах Кубка: Медведева пока не выходила на лед, а после Казани останется один этап.
Ради Медведевой придется менять правила отбора: ее снятие с двух этапов – большая подстава для федерации