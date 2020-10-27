Загитова получила премию «Матч ТВ» в категории «Самая популярная спортсменка»

Теги Мария Шарапова телевидение сборная России женское катание Евгения Медведева Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила премию «Матч ТВ» в категории «Самая популярная спортсменка». 

Фигуристка победила по результатам выбора звездного жюри, голосования зрителей и болельщиков на сайте «Матч ТВ» и на официальных страницах канала в соцсетях. 

Загитова набрала 33,86% голосов. На втором месте расположилась теннисистка Мария Шарапова (23,27%), на третьем – фигуристка Евгения Медведева (21,31%).

🎧 У фигурного подкаста новое название – «Чистый хвост»! Сразу решаем, за кого мы – за Тутберидзе или Плющенко 

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