Загитова получила премию «Матч ТВ» в категории «Самая популярная спортсменка»

Олимпийская чемпионка получила премию в категории «Самая популярная спортсменка».

Фигуристка победила по результатам выбора звездного жюри, голосования зрителей и болельщиков на сайте «Матч ТВ» и на официальных страницах канала в соцсетях.

Загитова набрала 33,86% голосов. На втором месте расположилась теннисистка Мария Шарапова (23,27%), на третьем – фигуристка (21,31%).

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