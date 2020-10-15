Медведева о тренировках после травмы спины: «Периодически даже прыгаю на льду, но не каждый день. Я ожидала более быстрого восстановления»

Теги сборная России травмы Первый канал женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о восстановлении после травмы спины.

Медведева снялась с двух этапов Кубка России из-за проблем со спиной. Обследование показало, что у нее было защемление нерва.

«Мне как спортсменке хотелось бы намного быстрее (вернуться к полноценным тренировкам), я ожидала более быстрого восстановления, но проблема требует более длительного решения и лечения.

Мне сейчас разрешено выходить на лед. Я периодически даже прыгаю, но совсем не каждый день. Выхожу скользить совсем не подолгу – где-то по часу в день», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

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