Роднина о слушаниях по спору WADA и РУСАДА: «Надеюсь на положительный исход. Мы многое сделали, чтобы изменить отношение к допингу»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от слушаний по спору Всемирного антидопингового агентства ( ) и .

WADA в декабре 2019-го рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в .

«Очень надеюсь на положительный исход. Для нас это очень важно, и, надеюсь, мы серьезно подошли к этому вопросу. Будет ли справедливо, если решение будет против нас? Это нужно знать документы, я их не читала и знаю все из прессы.

Мы многое сделали, чтобы изменить отношение к допингу: появились законы, независимая лаборатория… Много предпринято шагов, которые требовались от международного спортивного сообщества. Если они посчитают, что этого недостаточно, то мы должны посмотреть свои формы защиты или пересмотреть форму организации», – сказала Роднина.

Россия и WADA разбираются в суде – нашему спорту грозит бан на 4 года. В чем нас обвиняют и когда ждать решения?

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