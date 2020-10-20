Александра Трусова: «В 2010-м дедушка сказал, что я стану олимпийской чемпионкой. Зря шутил – я юмора не поняла и приняла все за чистую монету»

Российская фигуристка в биографии «Девочка, победившая гравитацию» рассказала о том, как у нее появилась мечта стать олимпийской чемпионкой.

«Переломный момент случился во время зимней Олимпиады в Ванкувере. Наша семья смотрела трансляции соревнований по всем видам спорта, но фигурное катание стояло на почетном месте. Еще бы – ведь растет ребенок-фигурист!

Расписание состязаний было выписано на отдельный листок бумаги, а в телефонах мамы и папы стояли напоминания. Поболеть к нам приходили и бабушка с дедушкой, и друзья родителей. Те Игры были для наших фигуристов не самыми удачными. Только две медали: серебро и бронза. У Евгения Плющенко и у танцевальной пары Оксаны Домниной и Максима Шабалина. А вот в женском одиночном Россия осталась совсем без наград.

Какому болельщику понравится, когда страна проигрывает и над пьедесталом поднимаются чужие флаги? Расстроенный папа переключил телевизор на другой канал: «Эх! Пролетели наши одиночницы!»

Дедушка решил разрядить обстановку: «Да подожди! Наша Саша еще не выросла! Вырастет и станет чемпионкой!» Конечно, это была шутка. Но дедушка зря шутил – я юмора не поняла и приняла все за чистую монету.

На следующий день, на занятии я подошла к Ольге Михайловне с новостью о том, что хочу стать олимпийской чемпионкой, стоять на пьедестале, чтоб надо мной поднимался флаг России, а папа с дедушкой гордились, что страна не «пролетела».

Ольга Михайловна меня внимательно выслушала и сказала что-то вроде: «Очень хорошая мечта! И она обязательно сбудется, если будешь много работать!» У меня сразу будто выросли крылья, и я побежала тренироваться. Так, чтобы стать лучшей в группе, потом в Рязани – а там и до Олимпиады недалеко», – сказала Трусова.

«Девочка, победившая гравитацию». В ноябре выходит биография Александры Трусовой

Трусова первой в истории освоила все четверные прыжки. Сколько времени ей на это понадобилось и чему научил Плющенко?