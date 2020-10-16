Сергей Добрин: «Я бы разделил фигурное катание не по возрастам, а по элементам: пусть те, кто прыгает четверные, рубятся между собой»

Российский тренер поделился мнением о четверных прыжках в женском катании.

«Контент очень влияет на вторую оценку, но все равно выигрывают те, у кого сложнее программа. Например, Валиева нападала на Кубке России при сложнейшем контенте – сольный четверной, еще один в каскаде. У Трусовой было три четверных. И в итоге как бы хорошо Валиева ни каталась, победила та, у которой сложнее контент.

Если сравнивать четверные и тройные, то это совершенно разный уровень. Я бы фигурное катание разделил не по возрастным категориям, а по элементам: на тех, кто прыгает тройные, и тех, кто исполняет четверные.

Грубо говоря, фигуристки с четверными были бы категорией А. В категории Б можешь спокойно кататься и выигрывать с тройными и наслаждаться жизнью. А четверные пусть отдельно. Или даже с пацанами вместе – но это шутка, конечно, все-таки мальчики против девочек – было бы нечестно – мужчины физически сильнее. Просто девочек с четверными уже немало в мире», – сказал Добрин.

Правда ли, что Медведева и Загитова тренируются больше парней? Как сохранить прыжки в пубертат? Почему Шома Уно не выдержал у Тутберидзе?