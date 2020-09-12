Певица Монеточка о Трусовой, Щербаковой и Косторной: «Это крошечные девочки с голосами как у оленят, но они такие смелые и сильные»

Певица Монеточка рассказала о любви к фигурному катанию.

– Мне очень нравится сочетание техники и красоты. Я не воспринимаю это как спорт, а воспринимаю это как искусство. Помимо этого мне очень нравятся личности этих девочек. Фигурное катание очень сильно помолодело.

Ты знаешь историю про этих трех юниорок, которые занимают везде первые места. Мне так интересно за ними наблюдать, они такие смелые, такие сильные. И при этом такие малышки! Это крошечные девочки, я виделась с ними, это девочки с голосами как у оленят. И при этом они выделывают такие безумные штуки, несут такую радость и такой праздник для страны.

– Как ты относишься к мнению, что это эксплуатация детского труда? То, что фигурное катание помолодело, не пугает?

– Нет. Я слышала такое мнение, но потом я посмотрела интервью с , и она очень внятно рассказала о том, как они занимаются, о том, что если измучивать ребенка, если он будет подавлен психологически, он никогда не сможет клево выступать, не сможет нормально в этом процессе участвовать.

И для тренеров важно их психологическое состояние, и здоровье их тела. Поэтому я бы не стала этого бояться, – сказала Монеточка в интервью Юрию Дудю на ютуб-канале «вДудь».