💣Дерзкое интервью Косторной о Тутберидзе, объятия Этери и Тарасовой, ошибки Медведевой. Главные новости о контрольных прокатах фигуристов – в дайджесте Sports.ru

Сегодня в Москве стартовали контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Главные новости дня – в дайджесте от Sports.ru.

1. Алена Косторная дала интервью о переходе, рассказала про инстаграм-пост Этери Тутберидзе о расставании, про толпу на тренировках в «Хрустальном», про программы Глейхангауза, которые не нравились.

2. Михаил Коляда дебютировал под руководством Алексея Мишина: чисто исполнил тройной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель. Говорит, что повзрослел.

3. Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе сфотографировались в обнимку.

4. Александр Самарин и Макар Игнатов исполнили четверной риттбергер.

5. Александра Трусова рада новой – медленной – музыке: Appassionata от Secret Garden. Тройной аксель в короткой не получился – был двойной, вся программа – чисто.

6. Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева откатали программы с помарками. Женя не до конца справилась с двойным акселем и сделала степ-аут на тройном флипе, Лиза не исполнила каскад и сделала бабочку на акселе.

7. Камила Валиева и Анна Щербакова откатали безупречно: у обеих – двойной аксель и тройной флип. Различаются каскады: у Анны – тройной лутц – тройной риттбергер, у Камилы – тройной лутц – тройной тулуп.

8. Тиффани Загорски единственная из участников прокатов перенесла коронавирус. Из-за этого программы у их дуэта с Джонананом Гурейро – старые. Но, по крайней мере, удалось залечить травму.

9. «Полюшко-поле», «Лунная соната», Let’s Get Loud и другая музыка у мужчин для коротких программ.

10. «Спартак», No Time To Die, «Маскарад» и другая музыка у женщин для коротких программ.

Онлайн контрольных прокатов-2020: Валиева и Щербакова – чисто (и в одинаковых платьях), Косторная и Трусова не прыгнули тройной аксель