Трусова поблагодарила тренеров за подготовку к соревнованиям. Она не упомянула Розанова, который поставил ей обе программы

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Дмитрий Михайлов Александра Трусова Академия Плющенко Сергей Розанов Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова поблагодарила тренеров за подготовку к соревнованиям.

В числе своих тренеров она не указала Сергея Розанова, с которым в одно время ушла из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко, и Елену Ильиных, которая недавно стала тренером «Ангелов Плющенко». 

Розанов является постановщиком обеих соревновательных программ Трусовой. 

Накануне Александра победила на втором этапе Кубка России в Москве. 

«Сезон открыт! Спасибо большое моим тренерам и хореографам – Евгению Викторовичу Плющенко, Дмитрию Сергеевичу Михайлову, Сергею Андреевичу Алексееву, а также Марии Валерьевне Боровиковой и Марине Александровне Акелькиной – всем тем, кто помогает мне становиться лучше и сильнее.

Отдельное спасибо моим болельщикам! Спасибо за поддержку! Вместе мы сила!» – написала Трусова. 

Александра Трусова: «В этом сезоне программы у меня такие, как я хотела»

Плющенко – Тутберидзе – 1:0. Все решил крах Валиевой: из-за двух падений она растеряла большое преимущество над Трусовой

Для Тутберидзе потеря тренера Розанова больнее, чем трансфер Трусовой. Именно он два года воспитывал суперюниорок

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья