Трусова поблагодарила тренеров за подготовку к соревнованиям. Она не упомянула Розанова, который поставил ей обе программы

Российская фигуристка поблагодарила тренеров за подготовку к соревнованиям.

В числе своих тренеров она не указала Сергея Розанова, с которым в одно время ушла из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко, и Елену Ильиных, которая недавно стала тренером «Ангелов Плющенко».

Розанов является постановщиком обеих соревновательных программ Трусовой.

Накануне Александра победила на втором этапе Кубка России в Москве.

«Сезон открыт! Спасибо большое моим тренерам и хореографам – Евгению Викторовичу Плющенко, Дмитрию Сергеевичу Михайлову, Сергею Андреевичу Алексееву, а также Марии Валерьевне Боровиковой и Марине Александровне Акелькиной – всем тем, кто помогает мне становиться лучше и сильнее.

Отдельное спасибо моим болельщикам! Спасибо за поддержку! Вместе мы сила!» – написала Трусова.

Александра Трусова: «В этом сезоне программы у меня такие, как я хотела»

Плющенко – Тутберидзе – 1:0. Все решил крах Валиевой: из-за двух падений она растеряла большое преимущество над Трусовой

Для Тутберидзе потеря тренера Розанова больнее, чем трансфер Трусовой. Именно он два года воспитывал суперюниорок