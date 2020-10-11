Тренер академии Плющенко Михайлов: «Готовим физическую форму Трусовой к исполнению пяти четверных»

Дмитрий Михайлов, тренер академии , прокомментировал победу фигуристки на втором этапе Кубка России в Москве.

«Мы готовились, много с Сашей занимались скольжением, прыжковой частью. Обидно сегодня за лутц-риттбергер, так как на тренировках он выполняется безошибочно.

Сегодня вышло недоразумение, можно даже так сказать. Прокатом в целом довольны. Разберем его, а после того как Саша день выдохнет, снова приступим к тренировкам.

Будем улучшать [программу], что-то добавим, что-то изменим. Будем пробовать усиливать контент по мере поступления. Мы готовим ее физическую форму к исполнению пяти четверных. Как будет готова, сразу же добавим. О сроках [усиления контента] говорить некорректно хотя бы даже в связи с обстановкой в мире.

Мы первые, а баллы это баллы. Про короткую программу Евгений Викторович вчера все прокомментировал, все читали, наверное. Мы все же понимаем, что могло чуть побольше [баллов быть].

Саша сделала шаг вперед, сделала тройной аксель. Да, с ошибкой, но это шаг вперед для нее. Но оспаривать судейство не в моей компетенции как минимум. Наша задача – сделать на голову выше, чтобы к следующему старту баллы увеличились», – сказал Михайлов.

У Трусовой – новые образ и суперпрыжок, но судьи ее, кажется, разлюбили