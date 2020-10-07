Александр Жулин: «Видимо, сейчас Медведева не готова, поэтому решила, что не надо выходить позориться»

Тренер по фигурному катанию считает, что снялась со второго этапа Кубка России в Москве из-за неготовности.

– Видимо, сейчас она не готова, и посчитали с тренером, что не надо выходить позориться.

Думаю, она не прекратит тренироваться. Надеюсь, на каких-нибудь соревнованиях мы ее еще увидим. Решение продолжать карьеру она примет после чемпионата России

– Как вы оцениваете решение вернуться в группу Тутберидзе?

– Это правильное решение. Она вернулась к первому тренеру, который ее всему научил. Если и здесь у нее не получится, то все, поезд ушел.

Она делает последнюю попытку вернуться в спорт, – рассказал Жулин.

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