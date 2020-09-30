Алина Загитова: «Репетитор по речи говорит, что у меня ленивые губы. Поэтому я их тренирую»

Российская фигуристка рассказала о том, как тренирует речь.

«У меня есть специальный репетитор по речи. Я сую в рот пробку и начинаю с ней разговаривать.

Репетитор меня просит разговаривать везде, где есть время. Еду в машине с мамой, кладу эту пробку в рот и начинаю там скороговорки или текст какой прохожу.

Эта пробка для того, чтобы губы были разработаны. Она говорит, что у меня ленивые губы. Поэтому я их тренирую», – сказала Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.