Алина Загитова: «Хочу поддерживать форму, чтобы в любой момент быть готовой. Я не заставляю себя тренироваться»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о тренировках.

«Не переживайте за меня, у меня все хорошо. Сейчас я радуюсь жизни, как это было и раньше, только у меня сейчас появилось еще что-то, кроме фигурного катания.

По понедельникам я хожу в университет, потом иду на тренировки и уже до вечера тренируюсь. А если нет учебы, то расписание обычное – с девяти до семи вечера я на катке. У меня ничего не изменилось, просто я добавляю что-то новое. Развиваюсь не только в спорте. Но я хочу поддерживать форму, чтобы в любой момент быть готовой. Я не заставляю себя. ходить на тренировки.

Фигурное катание – это моя жизнь. Без этого я вообще не понимаю, что мне делать. Поэтому я сейчас учу что-то новое, с тренерами находим всякие фишки. Пытаюсь браться за все, что у меня есть. Это сложно, потому что после тренировки еще куда-то надо пойти, но мне нравится разнообразие – нет рутины дом-лед-дом», – сказала Загитова.

«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю». Загитова до сих пор убеждает всех (и похоже, себя), что еще вернется

Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой