Директор «Самбо-70»: «Загитова – молодец, не вступает ни в какие распри, коалиции, не портит ни с кем отношения»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Ренат Лайшев Самбо-70 Ледниковый период Фигурное катание

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, почему олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не принимала участие в торжественном мероприятии к 50-летию школы.

«Алина сейчас занимается «Ледниковым периодом», поэтому не смогла приехать, у нее съемки. Дай бог ей счастья, здоровья. И она молодец, умница, не вступает ни в какие распри, коалиции, не портит ни с кем отношения – хороший, добрый человек.

Все, что могла сделать на первом этапе своего жизненного пути, она сделала. Захочет – наверное, сможет сделать еще, не захочет – счастья ей в жизни», – сказал Лайшев.

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«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю». Загитова до сих пор убеждает всех (и похоже, себя), что еще вернется

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