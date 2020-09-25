Директор «Самбо-70»: «Загитова – молодец, не вступает ни в какие распри, коалиции, не портит ни с кем отношения»

Генеральный директор Центра спорта и образования рассказал, почему олимпийская чемпионка по фигурному катанию не принимала участие в торжественном мероприятии к 50-летию школы.

«Алина сейчас занимается , поэтому не смогла приехать, у нее съемки. Дай бог ей счастья, здоровья. И она молодец, умница, не вступает ни в какие распри, коалиции, не портит ни с кем отношения – хороший, добрый человек.

Все, что могла сделать на первом этапе своего жизненного пути, она сделала. Захочет – наверное, сможет сделать еще, не захочет – счастья ей в жизни», – сказал Лайшев.

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