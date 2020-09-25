Телеведущий Владимир Маркони: «В Загитовой на первом плане ценю журналистику. Но и не забудем, что она талантливая фигуристка»

Телеведущий Владимир Маркони, участвующий в шоу на канале, рассказал о знакомстве с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, а также о том, пригласят ли фигуристов на ютуб-шоу Comment Out.

– Сейчас на съемках у вас брала интервью олимпийская чемпионка .

– Алина – классная, талантливая, красивая, умная. У нее розовое платье.

– Вы сейчас оцениваете Алину как журналистку или как фигуристку?

– Ну, журналистику я ценю в Алине на первом плане. Но и не будем забывать о том, что она талантливая фигуристка в том числе.

– Позвали бы вы кого-нибудь из фигуристов на Comment Out?

– Понимаете, на Comment Out мы зовем людей, которые если уж рискнут своей карьерой, то мы не несем за это ответственности. А фигуристы нам очень дороги и ценны. И так просто на нашу передачу их звать не стоит – их честь нам дороже всего.

– То есть людей из других сфер жалко в меньшей степени?

– Другие сконцентрированы на более широкой сфере развлечений. А спортсменов не очень хочется подставлять. Пусть даже весело и иронично. Фигуристы – люди с сильными характерами, и от льда их отнимать неправильно. Даже на час съемки, – сказал Маркони.

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