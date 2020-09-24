Илья Авербух: «Я не говорил, что Загитовой надо учиться хорошо разговаривать»

Хореограф и продюсер ледовых шоу ответил на критику подписчиков в инстаграме относительно своих высказываний об олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Загитова стала ведущей шоу на канале. 25 сентября Авербух и Загитова были гостями внеэфирного выпуска шоу «Вечерний Ургант» для презентации нового телевизионного сезона на Первом для рекламодателей и партнеров.

23 сентября в эфир вышел выпуск «Вечернего Урганта» с участием Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой.

«Ирония судьбы – в студии после выпуска с Лизой Арзамасовой. Вот и посмотрим, действительно ли Алине «надо учиться» хорошо разговаривать или же все-таки кое-кому другому. Это чтобы вы со стороны взглянули, Илья Изяславич», – написала Авербуха подписчица.

«Ирония судьбы заключается в том, что вы даже не можете прочитать и вникнуть, что там написано! Что это не программа Ивана, это не эфир! Желание вылить желчь превыше всего. Так и живем», – ответил Авербух.

«И вы нагло перевираете! Я не говорил, что Алине «надо учиться хорошо разговаривать»! Я говорил, что профессия ведущего сложная, требующая времени и обучения!

Я говорил, что Алина – большая умница и учится всем на ходу. И конечно, если она решит стать в дальнейшем ведущей, ей придется многому учиться!» – добавил Авербух.

«Алина работает с преподавателем по постановке речи». Теперь Загитова – ведущая на Первом канале