Илья Авербух: «Я не говорил, что Загитовой надо учиться хорошо разговаривать»

Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух ответил на критику подписчиков в инстаграме относительно своих высказываний об олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. 25 сентября Авербух и Загитова были гостями внеэфирного выпуска шоу «Вечерний Ургант» для презентации нового телевизионного сезона на Первом для рекламодателей и партнеров.
23 сентября в эфир вышел выпуск «Вечернего Урганта» с участием Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой.
«Ирония судьбы – Алина Загитова в студии после выпуска с Лизой Арзамасовой. Вот и посмотрим, действительно ли Алине «надо учиться» хорошо разговаривать или же все-таки кое-кому другому. Это чтобы вы со стороны взглянули, Илья Изяславич», – написала Авербуха подписчица.
«Ирония судьбы заключается в том, что вы даже не можете прочитать и вникнуть, что там написано! Что это не программа Ивана, это не эфир! Желание вылить желчь превыше всего. Так и живем», – ответил Авербух.
«И вы нагло перевираете! Я не говорил, что Алине «надо учиться хорошо разговаривать»! Я говорил, что профессия ведущего сложная, требующая времени и обучения!
Я говорил, что Алина – большая умница и учится всем на ходу. И конечно, если она решит стать в дальнейшем ведущей, ей придется многому учиться!» – добавил Авербух.
«Алина работает с преподавателем по постановке речи». Теперь Загитова – ведущая на Первом канале