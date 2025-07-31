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Софья Великая: «Нам не хватает международной практики. Привыкли к большому количеству побед, тем более в командных соревнованиях, но есть что есть»

Великая отметила нехватку международной практики у российских фехтовальщиков.

Накануне россиянки Яна Егорян, Софья Великая, Ольга Никитина и Александра Михайлова уступили команде Китая в 1/8 финала командного турнира саблисток. По итогам утешительного раунда российская команда заняла 9-е место.

«Готовились и верили, что будем выступать в верхней восьмерке, но на деле получилось наоборот. Мы все: и федерация, и спортсмены, и тренеры, и болельщики были настолько уверены, что все получится, и не ожидали, что на месте столкнемся с такими большими сложностями.

И сетка получилась тяжелая, и наше фехтование было недостаточно уверенным и чистым, допускали очень много ошибок. Когда фехтуешь в команде, необходим опыт, чтобы не терять контроль. Этого нам как раз не хватило с китаянками. Но что обязательно стоит сказать – все остальные бои мы выиграли», – сказала Великая.

«Очевидно, что нам не хватает международной практики, чтобы быстрее перестраиваться и не делать глупых ошибок. Когда только приехали, разложили вещи, было ощущение, что мы были здесь еще вчера. Но когда начали выступать, столкнулись со множеством разных факторов.

Поэтому то, что у нас есть медали, тем более одна из них золотая, это уже отличный результат. Конечно, мы привыкли к большому количеству побед, тем более в командных соревнованиях, но есть что есть.

Много боев здесь завершились со счетом 14:15, это тоже показатель. Опыт на этих соревнованиях даст нам определенную уверенность в дальнейшем. Дальше надо упорно работать, бороться за любое место в рейтинге, чтобы каждый спортсмен чувствовал себя спокойнее на старте соревнований», – добавила саблистка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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