Яна Егорян: «Теперь я хочу золота ближайших Олимпийских игр. Буду работать ради этого»

Яна Егорян после победы на чемпионате мира настроена на золото Олимпийских игр.

В воскресенье россиянка Егорян выиграла индивидуальные соревнования саблисток на ЧМ-2025 по фехтованию в Тбилиси.

«Если ты работаешь, то получаешь медаль. Не работаешь – не получаешь. Я работала. Сегодня самое сложное было победить в первом бою, но я с помощью тренера смогла переломить ситуацию, довести его до победы. Теперь я хочу золота ближайших Олимпийских игр. Буду работать ради этого.

Я родилась в Грузии, эта земля мне помогала. Она всегда была в моей памяти, но с этого дня Тбилиси – это неотъемлемая часть моей жизни», – сказала 31-летняя Егорян, которая является двукратной олимпийской чемпионкой Рио-2016.

Следующие летние Игры пройдут в 2028 году в Лос‑Анджелесе.

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